Жилые дома для программы реновации построят в Солнцево в рамках КРТ

Уточняется, что площадка находится на ул. Матросова, рядом с пересечением МКАД и Боровского шоссе, в пешей доступности от станции «Говорово» Солнцевской линии метро и остановочного пункта «Мещерская» четвертого маршрута Московских центральных диаметров. Также недалеко от реорганизуемого участка расположены Заводской пруд и Мещерский парк — привлекательные места для прогулок и отдыха на свежем воздухе.