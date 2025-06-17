Жилые дома для программы реновации построят в Солнцево в рамках КРТ

«В рамках программы комплексного развития территорий в районе Солнцево Западного административного округа будет реорганизован участок площадью 3,85 га. Здесь построят 141,4 тыс. кв. м жилья для реализации программы реновации. Проект также предусматривает организацию подземной парковки. На первых этажах домов разместятся различные объекты социально-бытовой инфраструктуры, что позволит создать около 250 рабочих мест», — приводятся в сообщении слова Ефимова.
Уточняется, что площадка находится на ул. Матросова, рядом с пересечением МКАД и Боровского шоссе, в пешей доступности от станции «Говорово» Солнцевской линии метро и остановочного пункта «Мещерская» четвертого маршрута Московских центральных диаметров. Также недалеко от реорганизуемого участка расположены Заводской пруд и Мещерский парк — привлекательные места для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
Как рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, которого цитирует пресс-служба, общая площадь квартир в домах для реализации программы реновации составит ориентировочно 86 тыс. кв. м.
«Это позволит переселить около 3 тыс. москвичей. В рамках проекта предусмотрена организация на территории внутриквартальной улично-дорожной сети, благоустройство и озеленение. Во дворах жилых домов оборудуют детские и спортивные площадки. В шаговой доступности есть школа, детский сад и магазины», — пояснил Овчинский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что территорию вблизи станции метро «Фонвизинская» реорганизуют по программе КРТ.
По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни», добавили в пресс-службе.