Созданы виртуальные двойники Млечного Пути для понимания природы тёмной материи

В рамках каждой модели исследователи изменяли массу, скорость и способность частиц к взаимодействию — как внутри своего вида, так и с обычным веществом. Это позволило получить спектр галактических структур для сопоставления с астрономическими наблюдениями. Особый фокус был направлен на карликовые галактики — по мнению авторов, эти системы наиболее восприимчивы к микрофизике темной материи и служат полигоном для верификации теорий.