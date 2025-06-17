Израиль заявил о ликвидации главы Генштаба Вооруженных сил Ирана

Армия обороны Израиля заявила, что в результате проведенной операции был ликвидирован начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в пресс-службе армии.
— После получения точных разведывательных данных ночью истребители израильских ВВС атаковали штаб-квартиру в самом центре Тегерана и убили Али Шадмани, начальника военного штаба, самого высокопоставленного военного командира и человека, наиболее приближенного к иранскому лидеру Али Хаменеи, — цитирует пресс-службу ТАСС.
16 июня Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана. Спустя несколько минут после временных технических неполадок трансляцию возобновили. В тот же день израильские войска нанесли удары по дороге между Тегераном и Кумом, которая является центром распределения нефти и нефтепродуктов в Иране.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США должны вмешаться в ситуацию для защиты Тель-Авива, чтобы предотвратить возможную атаку Ирана на американский Нью-Йорк в будущем.