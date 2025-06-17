Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменской области временно ограничили работу мобильного интернета

Стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме.

Источник: Аргументы и факты

Ограничения в работе мобильного интернета действуют в Тюменской области в целях безопасности людей. Об этом сообщил информационный центр регионального правительства.

В заявлении властей уточняется, что ограничения наблюдаются еще с четверга, 12 июня, «по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам».

«Стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме. Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен», — подчеркнули в информцентре.

Ранее сообщалось о введении аналогичных ограничений, к примеру, в Ярославской области. Мера была принята тоже в целях безопасности граждан.