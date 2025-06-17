В Тюменской области временно ограничили работу мобильного интернета

Ограничения в работе мобильного интернета действуют в Тюменской области в целях безопасности людей. Об этом сообщил информационный центр регионального правительства.
В заявлении властей уточняется, что ограничения наблюдаются еще с четверга, 12 июня, «по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам».
«Стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме. Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен», — подчеркнули в информцентре.
Ранее сообщалось о введении аналогичных ограничений, к примеру, в Ярославской области. Мера была принята тоже в целях безопасности граждан.