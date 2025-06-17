Учитель омской школы погиб на СВО

16 июня 2025 года администрация омской средней школы № 53 сообщила о гибели учителя русского языка и литературы. Владимир Кебич отправился в зону проведения СВО добровольцем. Погиб при исполнении долга.
Работники учебного заведения охарактеризовал своего коллегу как «учителя с большой буквы» — талантливого, харизматичного и любимого школьниками педагога.
«Он прививал детям любовь к родному языку, литературе, Родине. Коллектив школы глубоко скорбит о тяжёлой, безвременной и невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким. Владимир Владимирович навсегда останется в памяти благодарных учеников и коллег. Вечная память Герою!», — говорится в некрологе.
Земляки оставили комментарии под официальным обращением школьной администрации: «Лучший из лучших учитель литературы и русского языка… Дети любили и уважали, светлая память», «Хороший был человек, сильный учитель. Его уважали», «Наши соболезнования….Светлая память».
В последний путь омича проводили сегодня, 17 июня.