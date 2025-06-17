Учитель омской школы погиб на СВО

«Он прививал детям любовь к родному языку, литературе, Родине. Коллектив школы глубоко скорбит о тяжёлой, безвременной и невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким. Владимир Владимирович навсегда останется в памяти благодарных учеников и коллег. Вечная память Герою!», — говорится в некрологе.