Средний балл ЕГЭ по русскому языку упал в Петербурге до 63,2

К этому моменту 13 юных петербуржцев набрали 200 баллов по двум предметам. Среди них учащиеся школ Василеостровского, Выборгского, Калининского, Красносельского, Петроградского, Фрунзенского и Центрального районов, а также Президентского физико-математического лицея № 239 и Академической гимназии № 56 им. М. Б. Пильдес.