В Братске пенсионеры вернули 107 тысяч рублей за проезд на отдых

В Братске пенсионерам компенсировали расходы за проезд на отдых. Люди проживали на территории, приравненной к районам Крайнего Севера, и при выезде на отдых оплачивали проезд из собственного кармана. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, позже, жителям отказали в выплате потраченных средств, хотя необходимые документы о расходах были предоставлены. Местные жители обратились за помощью в прокуратуру Падунского района.