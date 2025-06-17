В Братске пенсионеры вернули 107 тысяч рублей за проезд на отдых

В Братске пенсионерам компенсировали расходы за проезд на отдых. Люди проживали на территории, приравненной к районам Крайнего Севера, и при выезде на отдых оплачивали проезд из собственного кармана. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, позже, жителям отказали в выплате потраченных средств, хотя необходимые документы о расходах были предоставлены. Местные жители обратились за помощью в прокуратуру Падунского района.
— Гражданам было необоснованно отказано в выплате компенсации по различным основаниям: нет реквизитов в проездных документах, отсутствует договор на покупку тура и чека, который подтверждает оплату проезда, в авиабилете не указана общая стоимость поездки, — рассказали в ведомстве.
Прокуратура защитила права пенсионеров, подав в суд три иска. В результате пенсионерам возместили незаконно удержанные средства на общую сумму 107 тысяч рублей.