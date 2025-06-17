Сообщение «Радиостанции судного дня» связали с ирано-израильским конфликтом

В Сети появилась информация о возможной связи сообщений номерной станции УВБ-76, известной как «Радиостанция судного дня», с ирано-израильским конфликтом. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в Telegram-канале «УВБ-76 логи».
Один из пользователей указал, что некоторые цифры, переданные в эфир станцией, частично совпадают с координатами местности вблизи столицы Ирана.
— Если предположить, что 9064 — это 35.9064°N, а 6939 — 51.6939°E, то эти координаты попадают в район Тегерана, — написал пользователь в Telegram-канале.
Ранее «радиостанция Судного дня» УВБ-76 вновь вышла в эфир с таинственным сообщением. В эфире прозвучали слова: «двинский», «целостат», «биржевик» и другие. Самые известные теории заговора о «Радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы». Некоторые радиолюбители уверены, что до 2010 года станция вела эфиры из военного городка возле подмосковного поселка Поварово.
«ВМ» также разбиралась, что представляет собой «станция Судного дня» и почему ее считают предвестником конца света.