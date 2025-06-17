В Мариуполе обнаружили чужеродный для Европы вид жука-усача

Жуки этого вида, по словам ученого, активны в весенне-летний период, ведут сумеречный образ жизни, держатся на ветвях и стволах кормовых растений. Яйца откладывают в трещины на коре толстых ветвей и стволов. Личинки живут под корой, где прокладывают извилистые ходы. Весной жуки выгрызают летное отверстие овальной формы, через которое выходят наружу.