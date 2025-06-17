В Мариуполе обнаружили чужеродный для Европы вид жука-усача

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ученые Донецкого ботанического сада и Южного научного центра РАН обнаружили в черте Мариуполя новый для Европы чужеродный восточноазиатский вид жука-усача. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Вид был обнаружен на территории Мариуполя (ДНР). Жук-усач семанотус двухполосный (Semanotus bifasciatus) в регионе проявил себя как опасный вредитель кипарисовых (в первую очередь туй и можжевельников) в городских условиях, приводящий к гибели крупных возрастных деревьев», — рассказал старший научный сотрудник Донецкого ботанического сада Александр Губин, которого цитирует пресс-служба.
Жуки этого вида, по словам ученого, активны в весенне-летний период, ведут сумеречный образ жизни, держатся на ветвях и стволах кормовых растений. Яйца откладывают в трещины на коре толстых ветвей и стволов. Личинки живут под корой, где прокладывают извилистые ходы. Весной жуки выгрызают летное отверстие овальной формы, через которое выходят наружу.
Дальнейшее расширение ареала усача представляет серьезную угрозу для насаждений в городах, где кипарисовые широко используются в зеленом строительстве. Вид представляет потенциальную опасность и для естественных растительных сообществ. В первую очередь под угрозу попадают горные леса Крыма и Кавказа с участием кипарисовых.
Для минимизации ущерба и исключения повторного заражения растений рекомендуется удаление и уничтожение деревьев при первых признаках заселения жука. Химический контроль численности вредителя в городских условиях фактически невозможен, пояснил Губин.