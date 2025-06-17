Создан генератор искусственной ЭКГ с имитацией естественного ритма сердца

Модель для генерации искусственной ЭКГ работает на основе гармонического осциллятора — системы, способной совершать гармонические колебания. Визуально процесс ее работы можно представить в виде цилиндра, на который наматывается веревка. В этой модели есть определенный цикл, который всегда одинаковый, но при сравнении с реальными данными можно заметить, что пики не совпадают с теми пиками, что сгенерированы моделью. Это происходит по той причине, что у реальных данных период может быть разным и они не укладываются идеально в круг одного диаметра. Чтобы исправить этот недостаток, параметры такой модели периодически меняются, следуя заранее заложенной программе.