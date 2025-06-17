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Житель Уральска отсудил у полиции компенсацию после обыска

В Уральске суд признал, что полицейские нарушили права мужчины. Департамент полиции ЗКО заплатит за это 100 тысяч тенге моральной компенсации, передает «Мой город».

Источник: Getty Images

58-летний житель Уральска еще в апреле этого года подал в суд на ДП ЗКО и на следователя. Он требовал возмещение морального вреда и возврата сотового телефона.

18 февраля этого года мужчину прямо на улице остановили полицейские, обыскали его и его дом, изъяли телефон и повезли на медосвидетельствование, которое показало, что он абсолютно трезв. Причиной послужило то, что стражи порядка заподозрили участие казахстанца в наркобизнесе, хотя никаких доказательств тому не нашли.

Возмущенный житель Уральска подал в суд на департамент полиции и следователя, который руководил всеми этими мероприятиями. Он требовал возмещения моральной компенсации в 500 тысяч тенге и возврата сотового телефона в том виде, в котором он был во время изъятия. К слову, мужчина подозревает, что его смартфон вскрыли.

Иск рассматривался в городском суде № 2. Судья удовлетворил иск мужчины частично. За незаконные действия при проведении следственных действий с Департамента полиции ЗКО взыскали моральную компенсацию в 100 тысяч тенге.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.