Житель Уральска отсудил у полиции компенсацию после обыска

58-летний житель Уральска еще в апреле этого года подал в суд на ДП ЗКО и на следователя. Он требовал возмещение морального вреда и возврата сотового телефона.
18 февраля этого года мужчину прямо на улице остановили полицейские, обыскали его и его дом, изъяли телефон и повезли на медосвидетельствование, которое показало, что он абсолютно трезв. Причиной послужило то, что стражи порядка заподозрили участие казахстанца в наркобизнесе, хотя никаких доказательств тому не нашли.
Возмущенный житель Уральска подал в суд на департамент полиции и следователя, который руководил всеми этими мероприятиями. Он требовал возмещения моральной компенсации в 500 тысяч тенге и возврата сотового телефона в том виде, в котором он был во время изъятия. К слову, мужчина подозревает, что его смартфон вскрыли.
Иск рассматривался в городском суде № 2. Судья удовлетворил иск мужчины частично. За незаконные действия при проведении следственных действий с Департамента полиции ЗКО взыскали моральную компенсацию в 100 тысяч тенге.
Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.