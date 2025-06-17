Житель Уральска отсудил у полиции компенсацию после обыска

Возмущенный житель Уральска подал в суд на департамент полиции и следователя, который руководил всеми этими мероприятиями. Он требовал возмещения моральной компенсации в 500 тысяч тенге и возврата сотового телефона в том виде, в котором он был во время изъятия. К слову, мужчина подозревает, что его смартфон вскрыли.