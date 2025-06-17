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Подразделения батальона Челебиджихана* перебросили в Сумскую область

Подразделения батальона имени Номана Челебиджихана* перебросили в Сумскую область. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили представители силовых структур РФ.

Подразделения батальона имени Номана Челебиджихана* перебросили в Сумскую область. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили представители силовых структур РФ.

— На Сумское направление враг перебросил подразделения 48-го отдельного штурмового батальона, 87-го батальона 106 отдельной бригады теробороны (Каменец-Подольский, Хмельницкая область), а также 8-го полка сил специальных операций. 48 ошб (батальон имени Челебиджихана*), — сообщили силовики в разговоре с ТАСС.

Ночью 17 июня также появились сообщения о том, что в Киеве начались сильные пожары после налета ударных БПЛА «Герань».

13 июня российские войска освободили от присутствия военнослужащих ВСУ Яблоновку в Сумской области и населенный пункт Комар в Донецкой Народной Республике.

Ранее заместитель командира штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки войск «Центр», с позывным «Кент» сообщил, что в ходе штурма населенного пункта Ульяновка российские FPV-дроны ликвидировали танк и несколько бронемашин ВСУ.

*Запрещенная в России террористическая организация.