Пенсионер из Хабаровска потерял полмиллиона из-за «замены домофона»

Злоумышленники по телефону убедили его сообщить код для «вступления в очередь на замену», после чего начали представляться правоохранителями и родственниками, утверждая, что его личные данные и аккаунт скомпрометированы. Под угрозой потери средств пенсионер снял и перевёл сбережения почти на 500 тысяч рублей на так называемый «безопасный счёт».