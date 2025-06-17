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Пенсионер из Хабаровска потерял полмиллиона из-за «замены домофона»

Мошенники использовали фейк от ЖКХ и взлом Госуслуг, чтобы обчистить счёт.

В Хабаровске 73-летний пенсионер стал жертвой классической схемы мошенничества с заменой домофона и взломом аккаунта на «Госуслугах», сообщает hab.aif.ru.

Злоумышленники по телефону убедили его сообщить код для «вступления в очередь на замену», после чего начали представляться правоохранителями и родственниками, утверждая, что его личные данные и аккаунт скомпрометированы. Под угрозой потери средств пенсионер снял и перевёл сбережения почти на 500 тысяч рублей на так называемый «безопасный счёт».

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”, которая предусматривает до 6 лет лишения свободы», — сообщил Артем Поляков, заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции.

В подобных ситуациях важно помнить: реальные госорганы и банки никогда не просят сообщать коды доступа и переводить деньги по телефону. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации, особенно если речь идёт о сбережениях.