В Волгоградской области нашли следы «краски» возрастом около 160 тыс. лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Ученые Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружили на памятнике «Челюскинец II» в Волгоградской области фрагменты красочной суспензии из охры. Это вторая подобная находка в Европе, свидетельствующая о применении таких «красок» неандертальцами в эпоху среднего палеолита — 160 тыс. лет назад, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
«Мы обнаружили уникальную для среднего палеолита Русской равнины серию минеральных пигментов — следы сложной обработки охры неандертальцами. Среди находок — пастообразные красящие массы и остатки пигментов с явными следами скобления. Это свидетельствует о применении красок в данном регионе в среднем палеолите», — привели в пресс-службе слова научного сотрудника отдела палеолита ИИМК РАН Марии Желтовой.
Уточняется, что ученые обнаружили 19 образцов охры в ходе полевого сезона 2024 года. Некоторые из них достигали 3 см в поперечнике. Столь крупные куски охры крайне редко встречаются на среднепалеолитических памятниках открытого типа. Ближайшая аналогия — значительно более мелкие образцы из культурного слоя стоянки Маастрихт-Бельведер в Нидерландах, хотя они и древнее.
По данным пресс-службы, ученые провели комплексный анализ образцов. Сначала с помощью микроскопии удалось выявить следы механической обработки — царапины от скобления и участки интенсивного перетирания, что указывает на намеренное измельчение пигмента. Химико-минералогический анализ подтвердил состав: красные оттенки давал гематит, а желтые — гетит. Кроме того, в пяти образцах, возможно, содержался органический компонент — связующее вещество белкового или жирового происхождения.
Как сообщили в учреждении, полученные данные указывают, что неандертальцы не просто собирали охру, но, вероятно, подвергали ее термической обработке, тщательно растирали и смешивали с вяжущими веществами. Назначение таких смесей до конца не ясно из-за плохой сохранности и малого количества находок. В ближайшем полевом сезоне ученые надеются обнаружить новые образцы и связать их с археологическими структурами.
«Челюскинец II» — уникальный археологический объект эпохи среднего палеолита, расположенный на юго-восточной границе Русской равнины, недалеко от Волгограда. Это один из немногих памятников открытого типа в регионе, что делает его особенно ценным для изучения культуры древних неандертальцев. Раскопки здесь ведутся с 1980-х годов.