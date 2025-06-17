В Волгоградской области нашли следы «краски» возрастом около 160 тыс. лет

Как сообщили в учреждении, полученные данные указывают, что неандертальцы не просто собирали охру, но, вероятно, подвергали ее термической обработке, тщательно растирали и смешивали с вяжущими веществами. Назначение таких смесей до конца не ясно из-за плохой сохранности и малого количества находок. В ближайшем полевом сезоне ученые надеются обнаружить новые образцы и связать их с археологическими структурами.