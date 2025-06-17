Врач Волков: вирус кори может стирать память иммунитета

Корь остаётся одной из самых опасных и легко распространяющихся инфекционных болезней, особенно серьёзную угрозу она представляет для детей. Об этом в беседе с RT сообщил педиатр Никита Волков.
Специалист напомнил, что до начала массовой вакцинации от кори ежегодно погибало до трёх миллионов человек, в основном — дети. По данным Всемирной организации здравоохранения, и сегодня вирус продолжает нести угрозу: примерно один из 500 заболевших детей погибает. Волков отметил, что вирус кори обладает крайне высокой заразностью — он способен сохраняться в воздухе и на различных поверхностях до двух часов. Кроме того, заражённый человек начинает распространять инфекцию уже за пять дней до появления характерной сыпи и остаётся заразным в течение четырёх дней после её появления.
Педиатр подчеркнул, что один больной корью может передать вирус до 90% непривитых людей, с которыми он находился в тесном контакте. Он также уточнил, что специфического лечения от кори не существует — терапия направлена исключительно на устранение симптомов.
По словам Волкова, в группу риска входят все, кто не имеет иммунитета к вирусу, особенно невакцинированные. Однако наиболее тяжело заболевание может протекать у детей младше пяти лет. Также в зоне повышенного риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, пожилые и беременные женщины.
Врач также указал на широкий спектр возможных осложнений, связанных с корью. Среди них он выделил отит, пневмонию — которая чаще всего приводит к летальному исходу, тромбоцитопению, энцефалит и гепатит.
«Также есть исследования, которые описывают, что вирус кори может временно стирать иммунную память организма, оставляя его беззащитным перед инфекциями, к которым иммунитет уже был выработан. Важно помнить, что основной защитой от кори является вакцинация, которая включена в национальный календарь профилактических прививок России», — резюмировал он.
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