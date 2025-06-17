Врач Волков: вирус кори может стирать память иммунитета

Специалист напомнил, что до начала массовой вакцинации от кори ежегодно погибало до трёх миллионов человек, в основном — дети. По данным Всемирной организации здравоохранения, и сегодня вирус продолжает нести угрозу: примерно один из 500 заболевших детей погибает. Волков отметил, что вирус кори обладает крайне высокой заразностью — он способен сохраняться в воздухе и на различных поверхностях до двух часов. Кроме того, заражённый человек начинает распространять инфекцию уже за пять дней до появления характерной сыпи и остаётся заразным в течение четырёх дней после её появления.