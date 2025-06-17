Мошенники стали разводить россиян при помощи кружочков в Telegram

Агентство рассказало о ситуации, когда после дня рождения мошенник отправил подруге именинницы «кружок», где якобы девушка просила перевести 20 тысяч рублей фотографу, утверждая, что у неё самой не получается совершить данное действие. Видео было убедительным, так как использовались скомпрометированные данные (портрет и голос).