Guardian: организаторы саммита G7 в Канаде испугались местных медведей

Организаторы саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде опасаются, что медведи и другие дикие животные могут появиться в месте, где проходит встреча глав государств, входящих в это объединение, написала британская газета The Guardian.
Мероприятие проводится в округе Кананаскис (провинция Альберта). В публикации упоминаются о нескольких случаях нападения гризли в последние недели.
Из-за указанных инцидентов местные власти блокировали доступ к части территории округа.
«Чиновники закрыли часть тропы Питера Лоухида после того, как был замечен гризли, поедающий тушу», — сказано в статье.
Канадское издание Globe and Mail, в свою очередь, сообщило, что для защиты мировых лидеров министерство общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Альберты использует «комплексную стратегию по смягчению последствий нашествия диких животных».
Напомним, саммит G7 в Канаде проходит с 15 по 17 июня. Президент США Дональд Трамп из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке досрочно покинул мероприятие «Большой семерки» и отравился в Вашингтон.