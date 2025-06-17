Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: организаторы саммита G7 в Канаде испугались местных медведей

Британские журналисты упомянули о случаях нападения гризли в канадском округе Кананаскис.

Источник: Аргументы и факты

Организаторы саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде опасаются, что медведи и другие дикие животные могут появиться в месте, где проходит встреча глав государств, входящих в это объединение, написала британская газета The Guardian.

Мероприятие проводится в округе Кананаскис (провинция Альберта). В публикации упоминаются о нескольких случаях нападения гризли в последние недели.

Из-за указанных инцидентов местные власти блокировали доступ к части территории округа.

«Чиновники закрыли часть тропы Питера Лоухида после того, как был замечен гризли, поедающий тушу», — сказано в статье.

Канадское издание Globe and Mail, в свою очередь, сообщило, что для защиты мировых лидеров министерство общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Альберты использует «комплексную стратегию по смягчению последствий нашествия диких животных».

Напомним, саммит G7 в Канаде проходит с 15 по 17 июня. Президент США Дональд Трамп из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке досрочно покинул мероприятие «Большой семерки» и отравился в Вашингтон.