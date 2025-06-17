Концентрация опасных веществ в уфимском воздухе превысила норму

В Уфе с 11 по 15 июня выявили повышенную концентрацию двух опасных веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.
11 июня в 19:00 на посту наблюдений по улице Ульяновых, 57 зарегистрировано превышение допустимой нормы хлорида водорода в 1,1 раза. Еще одно превышение зафиксировали 13 июня в 13:00 на посту на Достоевского, 102/1, где содержание оксида углерода составило 1,2 ПДК.
Оксид углерода особенно опасен тем, что не имеет цвета и запаха, что делает отравление незаметным. Это вещество блокирует доставку кислорода к тканям, что может проявляться головной болью, слабостью, тошнотой, а в тяжелых случаях приводит к потере сознания и даже летальному исходу.
Хлорид водорода также представляет серьезную угрозу для здоровья. Газ раздражает слизистые оболочки, вызывая кашель, удушье и ожоги дыхательных путей. Длительное воздействие высоких концентраций может привести к отеку легких, химическим ожогам и хроническим заболеваниям дыхательной системы.
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