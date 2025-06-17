Концентрация опасных веществ в уфимском воздухе превысила норму

Оксид углерода особенно опасен тем, что не имеет цвета и запаха, что делает отравление незаметным. Это вещество блокирует доставку кислорода к тканям, что может проявляться головной болью, слабостью, тошнотой, а в тяжелых случаях приводит к потере сознания и даже летальному исходу.