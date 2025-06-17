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Neos Cosmos: Джокович собирается переехать в Грецию

Сербский теннисист Новак Джокович обсудил с премьер-министром Греции возможный переезд.

Источник: Аргументы и факты

Сербский теннисист Новак Джокович и его жена Елена встретились с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и обсудили с ним свой переезд, передает Neos Cosmos.

По данным источника, Джокович собирается купить дом в северных пригородах Афин, но окончательный выбор места будет зависеть от англоязычной частной школы для детей спортсмена.

Отмечается, что переезд может быть осуществлен в рамках греческой программы «Золотая виза», которая предполагает получение вида на жительство сроком на пять лет гражданами стран, не входящих в ЕС, но инвестирующими в греческую экономику.

По словам автора публикации, одной из причин переезда Джоковича может быть его несогласие с политикой президента Сербии Александара Вучича.

Отметим, что с 2005 по 2020 год Джокович жил в Монако.

Ранее Джокович уступил Яннику Синнеру в матче «Ролан Гаррос». 38-летний сербский теннисист допустил, что этот чемпионат Франции может стать для него последним в карьере.