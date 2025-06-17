БСО Чайковского после эвакуации из Ирана в благодарность дал концерт в Баку

Министерство культуры РФ и лично министр Ольга Любимова еще раз поблагодарили власти Азербайджана, Ирана и наших дипломатов за помощь всем российским артистам (до этого в Москву благополучно вернулась съемочная группа фильма «Трудно быть богом», в которой находился, в том числе, Федор Бондарчук), которая была оказана в сложной ситуации.