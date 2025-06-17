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БСО Чайковского после эвакуации из Ирана в благодарность дал концерт в Баку

Минкультуры РФ и лично глава ведомства поблагодарили власти Азербайджана и Ирана за оказанную помощь.

Источник: Аргументы и факты

Большой симфонический оркестр им. Чайковского под руководством дирижера Арсентия Ткаченко выступил на сцене госфилармонии им. Магомаева в Баку. Так российские музыканты отблагодарили дипломатов, руководство Азербайджана, сотрудников посольств России в Баку и Тегеране за помощь в эвакуации из Ирана.

Перед началом выступления артистов на сцену поднялись посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и председатель комитета по культуре парламента Азербайджана, певец и композитор Полад Бюльбюль оглы. После чего слушатели насладились шедеврами русской музыки в исполнении прославленного коллектива.

В этот вечер здесь звучали Полонез из оперы «Евгений Онегин» и Серенада для струнного оркестра Чайковского, «Вокализ» Рахманинова и другие произведения.

Гости долго не отпускали музыкантов. На бис были исполнены «Ария» из оркестровой сюиты № 3 Баха и «Трепак» из балета «Щелкунчик» Чайковского.

Министерство культуры РФ и лично министр Ольга Любимова еще раз поблагодарили власти Азербайджана, Ирана и наших дипломатов за помощь всем российским артистам (до этого в Москву благополучно вернулась съемочная группа фильма «Трудно быть богом», в которой находился, в том числе, Федор Бондарчук), которая была оказана в сложной ситуации.