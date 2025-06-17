Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Израиля сообщила о ликвидации генерала КСИР Али Шадмани

Израильские ВВС атаковали штаб-квартиру в Тегеране после получения точных разведданных.

Источник: Комсомольская правда

Израильская армия ночью нанесла удары по Ирану и уничтожила начальника центрального штаба войск ПВО Ирана, генерала Корпуса стражей исламской революции Али Шадмани. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы армии.

«После получения точной разведывательной информации ночью истребители израильских ВВС нанесли удар по штаб-квартире в центре Тегерана. В результате был убит Али Шадмани, начальник военного штаба и ближайший соратник иранского лидера Али Хаменеи», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что дипломатические учреждения США в Израиле приостановят работу 17 июня из-за напряженной ситуации, связанной с конфликтом между Израилем и Ираном.

Также известно, что иранские ракеты атаковали международный аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал США поддержать его страну в противостоянии с Ираном.