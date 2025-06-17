Россиянам напомнили, когда будут следующие длинные выходные

— Следующие длинные выходные будут у россиян только в ноябре: с 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября, — рассказала Подольская в разговоре с РИА Новости.