Россиянам напомнили, когда будут следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные в России ожидаются в ноябре. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
Эксперт напомнила, что выходной день с субботы, 1 ноября, перенесут на понедельник, 3 ноября. Рабочий день в субботу будет сокращен на один час.
— Следующие длинные выходные будут у россиян только в ноябре: с 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября, — рассказала Подольская в разговоре с РИА Новости.
В последнюю неделю октября россиян, работающих по стандартному пятидневному графику, ожидает шестидневная рабочая неделя. С 27 октября по 1 ноября придется трудиться без выходных.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в следующем году трудностей с распределением выходных и праздничных дней не ожидается. Согласно статье в Трудовом кодексе РФ, в стране установлен перечень 14 нерабочих праздничных дней.
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина ранее рассказала, что самым выгодным месяцем лета для отпуска в 2025 году является июль из-за большого числа рабочих дней.