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Поклонская показала фото в необычном образе и призвала «делиться мыслями вслух»

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала фото в необычном образе в своем телеграм-канале.

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала фото в необычном образе в своем телеграм-канале.

На снимке Поклонская с афрокосами позирует с книгой своего авторства «Мысли вслух».

«Друзья! Давайте не будем бояться делиться своими “Мыслями вслух”. Возможно, именно в этом обмене и заключается ключ к пониманию себя и окружающего мира», — написала она, намекая на название книги.

В комментариях подписчики назвали ее божественно прекрасной и «одной из самых мудрых девушек нашего времени».

О смене имиджа Поклонской стало известно в начале июня. Перемены прокомментировала психолог Жанна Абрамова.