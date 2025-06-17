Поклонская показала фото в необычном образе и призвала «делиться мыслями вслух»

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала фото в необычном образе в своем телеграм-канале.
На снимке Поклонская с афрокосами позирует с книгой своего авторства «Мысли вслух».
«Друзья! Давайте не будем бояться делиться своими “Мыслями вслух”. Возможно, именно в этом обмене и заключается ключ к пониманию себя и окружающего мира», — написала она, намекая на название книги.
В комментариях подписчики назвали ее божественно прекрасной и «одной из самых мудрых девушек нашего времени».
О смене имиджа Поклонской стало известно в начале июня. Перемены прокомментировала психолог Жанна Абрамова.