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Первокурсник омской Академии МВД задержал грабителя

Бдительность будущего полицейского помогла раскрыть преступление.

Источник: Комсомольская правда

17 июня учащийся первого курса омской Академии МВД России случайно увидел и задержал правонарушителя. Алан Бикчураев находился вне службы, когда из магазина выбежал мужчина с пакетом. За ним с криками бежал сотрудник торговой точки. Деталями истории поделилась пресс-служба вуза.

Оценив ситуацию, курсант сразу понял, что действия мужчины носят противоправный характер. Бикчураев незамедлительно бросился в погоню и задержал подозреваемого.

«Похищенное имущество было возвращено в магазин, а правонарушитель передан участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства», т— уточнили представители Академии.

Ранее «КП Омск» рассказала, как местный житель помог троим соседским детям выбраться из пылающего дома.