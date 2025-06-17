Первокурсник омской Академии МВД задержал грабителя

17 июня учащийся первого курса омской Академии МВД России случайно увидел и задержал правонарушителя. Алан Бикчураев находился вне службы, когда из магазина выбежал мужчина с пакетом. За ним с криками бежал сотрудник торговой точки. Деталями истории поделилась пресс-служба вуза.
Оценив ситуацию, курсант сразу понял, что действия мужчины носят противоправный характер. Бикчураев незамедлительно бросился в погоню и задержал подозреваемого.
«Похищенное имущество было возвращено в магазин, а правонарушитель передан участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства», т— уточнили представители Академии.
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