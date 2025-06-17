Курильщиков заставят платить за свое лечение

Экономический ущерб от ХОБЛ оценивается почти в полтриллиона рублей, сообщил Жулев. Он подчеркнул, что приоритетной задачей является обеспечение пациентов льготными лекарствами, а акцизы на табак могут стать источником средств. По мнению эксперта, ответственность должны нести как потребители, так и производители табачной продукции, наносящей вред здоровью. Собранные средства помогут не только курильщикам, но и людям, заболевшим из-за работы на шахтах или сталелитейных предприятиях.