Тольятти впервые принял Кубок России по вингфойлингу

С 11-го по 16 июня в Автограде проходил турнир по парусному спорту (6+).
Участвовали представители Самары и Тольятти, а также гости из Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Сочи и Севастополя. Боролись за победу в девяти зачетных гонках.
«Самым зрелищным выдался третий день. Лидерство в общем зачете захватили спортсмены из Краснодарского края — Евгений и Виктор Айвазьян. У них был опыт выступления в вингфойлинге. С ними конкурировал Марат Файзуллин из республики Крым. Хорошо проявила себя и Алена Гаращенко из Свердловской области, которая навязала борьбу мужчинам», — уточнили представители правительства губернии.
В итоге призерами в группе последних стали южане. У женщин — Гаращенко и Татьяна Самарина из Челябинска.
«Во всем мире приветствуется омоложение и развитие разных видов спорта в техническом плане. Это относится и к парусному: атлеты встают на новые снаряды. Например, вингфойлы. Здорово, что мы в этом плане не отстаем. Радует, что первые соревнования в России в этой дисциплине организовали у нас, в Самарской области», — сказал президент профильной региональной федерации Александр Гришняков.
Ранее представители губернии взяли медали на турнире в Таганроге.
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