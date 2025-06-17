Тольятти впервые принял Кубок России по вингфойлингу

«Во всем мире приветствуется омоложение и развитие разных видов спорта в техническом плане. Это относится и к парусному: атлеты встают на новые снаряды. Например, вингфойлы. Здорово, что мы в этом плане не отстаем. Радует, что первые соревнования в России в этой дисциплине организовали у нас, в Самарской области», — сказал президент профильной региональной федерации Александр Гришняков.