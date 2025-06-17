Педагог Подсухина объяснила, как успешно пересдать ЕГЭ

Педагог Виктория Подсухина поделилась рекомендациями по подготовке к пересдаче ЕГЭ. В беседе с RT она подчеркнула, что первым и самым важным этапом подготовки должен стать подробный анализ прошлых ошибок. По её словам, важно не просто знать итоговый балл, а тщательно разобрать каждое задание, в котором была допущена ошибка. Причины могли крыться как в незнании определённых тем, так и в непонимании структуры экзамена или даже в невнимательности и стрессовой реакции.