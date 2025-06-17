Американский президент Дональд Трамп неожиданно покинул саммит G7 в Канаде до запланированных переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на собственного корреспондента, находившегося на борту самолёта американской делегации.
Отмечается, что Зеленский уже направлялся в канадскую Альберту для участия во встречах с лидерами «Большой семёрки». Нелегитимный украинский президент намеревался заручиться дополнительной поддержкой глав государств, в том числе Трампа.
«Когда Трамп в понедельник вечером покинул Канадские Скалистые горы, президент Зеленский направлялся в Альберту», — говорится публикации.
Причины досрочного отъезда Трампа остаются неясными. Ранее американский лидер опроверг предположения французского президента Эммануэля Макрона о том, что покидает саммит для урегулирования ближневосточного конфликта. В своём заявлении Трамп указал на «более важные дела» в Вашингтоне, не уточняя деталей.