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Трамп покинул саммит G7, когда Зеленский уже направлялся на встречу с ним

Трамп покинул саммит G7 до прибытия Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп неожиданно покинул саммит G7 в Канаде до запланированных переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на собственного корреспондента, находившегося на борту самолёта американской делегации.

Отмечается, что Зеленский уже направлялся в канадскую Альберту для участия во встречах с лидерами «Большой семёрки». Нелегитимный украинский президент намеревался заручиться дополнительной поддержкой глав государств, в том числе Трампа.

«Когда Трамп в понедельник вечером покинул Канадские Скалистые горы, президент Зеленский направлялся в Альберту», — говорится публикации.

Причины досрочного отъезда Трампа остаются неясными. Ранее американский лидер опроверг предположения французского президента Эммануэля Макрона о том, что покидает саммит для урегулирования ближневосточного конфликта. В своём заявлении Трамп указал на «более важные дела» в Вашингтоне, не уточняя деталей.