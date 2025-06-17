Трамп покинул саммит G7, когда Зеленский уже направлялся на встречу с ним

Причины досрочного отъезда Трампа остаются неясными. Ранее американский лидер опроверг предположения французского президента Эммануэля Макрона о том, что покидает саммит для урегулирования ближневосточного конфликта. В своём заявлении Трамп указал на «более важные дела» в Вашингтоне, не уточняя деталей.