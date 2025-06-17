Санстанция отреагировала на жалобы минчан о высокой траве и клещах на площадке. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
В сообщении говорится, что на прошлой неделе жительница Октябрьского района опубликовала в сети видео с непокошенной травой в парке. Девушка отметила, ссылаясь на постановление белорусского правительства № 267 от 16 мая 2025 года, что высота травы возле дома не должна быть выше 20 сантиметров. Она добавляет, что ее рост составляет примерно 175 сантиметров. Минчанка наглядно показывает, что трава по колено и явно превышает нормы. Девушки уточняет, что подобная ситуация с травой сложилась во всем парке, где еще и расплодились клещи.
В Центре гигиены и эпидемиологии Октябрьского района отреагировали на видео. Так, специалисты проверили парк «Курасовщина» со стороны улицы Брестской и согласились с минчанкой. Уточняется, что районному «Зеленстрою» направлены рекомендации, касающиеся устранения нарушения касательно покоса сорной растительности. Иксодовых клещей обнаружено не было.
Кроме того, на клещей пожаловались жители микрорайона Сухарево. В дворовых чатах они опубликовали видео с детской площадки: на игровых элементах действительно было много потенциально опасных насекомых). На место выехали представители районной санстанции.
В организации заметили, что была проведена энтомологическая оценка детских дворовых площадок на улице Академика Карского 33 и 35, а также улице М. Лосика, 50.
«Установлено, что насекомые не являются иксодовыми клещами и не представляют потенциальной опасности здоровью населения», — обратили внимание в сообщении.
Уточняется, что специалисты также провели оценку внутридомовой и прилегающей территории методом флажирования на наличие иксодовых клещей. Указанных насекомых не обнаружили.
Ранее Министерство ЖКХ Беларуси объяснило введение штрафа за траву выше 20 сантиметров.
Вместе с тем МинЖКХ сказало, дадут ли штраф, если трава на участке выросла свыше 20 см.
Кстати, власти рассказали, как далеко надо скашивать траву за забором частного дома по новым правилам: «От границы участка до тротуара или дороги и на 10 метров вглубь от всех сторон».