Санстанция отреагировала на жалобы минчан о высокой траве и клещах на площадке

В сообщении говорится, что на прошлой неделе жительница Октябрьского района опубликовала в сети видео с непокошенной травой в парке. Девушка отметила, ссылаясь на постановление белорусского правительства № 267 от 16 мая 2025 года, что высота травы возле дома не должна быть выше 20 сантиметров. Она добавляет, что ее рост составляет примерно 175 сантиметров. Минчанка наглядно показывает, что трава по колено и явно превышает нормы. Девушки уточняет, что подобная ситуация с травой сложилась во всем парке, где еще и расплодились клещи.