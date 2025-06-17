МТЗ сказал о выпуске минеральной воды в 19-литровых бутылях. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Минского тракторного завода.
Заместитель главного врача по общим вопросам медцентра предприятия Юрий Мозоль отметил, что в цехе по розливу минеральной воды, который расположен на территории заводского санатория «Рудня», было установлено новое оборудование.
Он обратил внимание, что во время тестового розлива удалось получить образцы питьевой, а также минеральной воды объемами 0,33, 0,75 литра, а также в 18,9-литровых многооборотных ПНД-бутылях.
По словам Мозоля, после того, как будут получены положительные заключения органов государственного надзора, объект будет введен в эксплуатацию.
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