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Госдума выделила 414 тысяч рублей на книги о русофобии

Государственная дума планирует приобрести 219 книг для пополнения парламентской библиотеки, на что будет выделено 414 тысяч рублей. По информации, полученной «Осторожно Media», список книг включает издания, посвященные социологии, истории, технологиям и правоведению.

Государственная дума планирует приобрести 219 книг для пополнения парламентской библиотеки, на что будет выделено 414 тысяч рублей. По информации, полученной «Осторожно Media», список книг включает издания, посвященные социологии, истории, технологиям и правоведению.

Среди них первой в перечне значится книга «Русофобия в ряду прочих фобий и маний». Также в списке присутствуют такие названия, как «Фейковизация как средство информационной войны в интернет-медиа», «Противостояние Англосаксонского и Русского мира», «Буллинг: криминологические и уголовно-правовые меры противодействия», «Медиагигиена массово-информационного пространства в условиях специальной военной операции на Украине и военного положения», «Патриотизм — источник величия России», «Ядерное сдерживание агрессии: неизбежность исторического бытия России XXI века» и «Глобальные вызовы современного мира. Модели “ответа” Китая».

В условиях закупки особо подчеркивается, что все книги должны быть на русском языке, а также запрещается приобретать товары, произведенные в иностранных государствах. Приоритет будет отдан поставщикам из России и стран Евразийского экономического союза, передает Telegram-канал.

В марте прошлого года группа депутатов во главе с председателем комитета Государственной думы по культуре Еленой Ямпольской внесла на рассмотрение законопроект об ограничении доступа к книгам иностранных агентов в российских библиотеках.