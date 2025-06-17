Госдума выделила 414 тысяч рублей на книги о русофобии

Среди них первой в перечне значится книга «Русофобия в ряду прочих фобий и маний». Также в списке присутствуют такие названия, как «Фейковизация как средство информационной войны в интернет-медиа», «Противостояние Англосаксонского и Русского мира», «Буллинг: криминологические и уголовно-правовые меры противодействия», «Медиагигиена массово-информационного пространства в условиях специальной военной операции на Украине и военного положения», «Патриотизм — источник величия России», «Ядерное сдерживание агрессии: неизбежность исторического бытия России XXI века» и «Глобальные вызовы современного мира. Модели “ответа” Китая».