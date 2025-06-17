В Нефтекамске смогли сохранить кисть 4-летней девочки, которая угодила в мясорубку

В башкирском городе Нефтекамске четырехлетняя девочка случайно засунула руку в работающую электрическую мясорубку. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
После оказания неотложной помощи врачам пришлось разрезать корпус мясорубки, чтобы осторожно извлечь травмированную конечность. Хирурги Ратмир Гареев и Булат Муртазин несколько часов восстанавливали раздробленные кости, сухожилия, сосуды и нервы, поскольку кисть, по словам медиков, держалась буквально на нескольких связках.
Рахматуллин отметил, что, несмотря на сложность травмы, врачам удалось сохранить двигательную активность трех пальцев.
Министр призвал родителей быть особенно внимательными, подчеркнув, что кухня представляет повышенную опасность для детей. Он рекомендовал не подпускать малышей к острым предметам и электроприборам.
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