Акция «Безопасное лето» проходит в Иркутске

«Мы делаем всё возможное в рамках своих полномочий: усиливаем контроль, проводим профилактические мероприятия, привлекаем общественность. Однако главная ответственность за безопасность детей лежит на родителях. Именно они должны знать, где и с кем находятся их дети, особенно в летний период», — подчеркнул консультант — ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних Андрей Кокарев.