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Акция «Безопасное лето» проходит в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре проходит акция «Безопасное лето», направленная на защиту детей во время летних каникул.

Источник: Мэрия Иркутска

В этот период усилены рейды по проверке развлекательных центров, кинотеатров и торговых точек. Особое внимание уделяется пресечению продажи алкоголя несовершеннолетним.

Администрация города совместно с правоохранительными органами проводит масштабную информационную кампанию. Она включает профилактику детского травматизма на дорогах, водоемах и в быту, а также предупреждение выпадения детей из окон. Для семей из группы риска проводится акция по установке пожарных извещателей в жилых помещениях.

Так, 1 июня возле торгового центра «Смайл Молл» прошло мероприятие «Осторожно, пешеход!», организованное совместно с ГИБДД. Инспекторы и дети раздавали пешеходам и водителям памятки о важности соблюдения правил дорожного движения. Подобные профилактические акции будут проводиться в течение лета, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы делаем всё возможное в рамках своих полномочий: усиливаем контроль, проводим профилактические мероприятия, привлекаем общественность. Однако главная ответственность за безопасность детей лежит на родителях. Именно они должны знать, где и с кем находятся их дети, особенно в летний период», — подчеркнул консультант — ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних Андрей Кокарев.

Напомним, что согласно закону Иркутской области, детям запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время. За оставление детей без присмотра и жестокое обращение с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность.