Россияне отменяют туры в Эмираты

«По данным группы компаний “Слетать.ру”, сразу после возобновления ирано-израильского конфликта и мощного сбоя авиасообщения в ближневосточном регионе спрос на Арабские Эмираты снизился на 30−40%, есть аннуляции туров», — сообщили в РСТ. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина высказала свое мнение на сложившуюся ситуацию. По ее словам, отмены не носят массовый характер, а россияне чаще стараются не отменять туры, а переносить их на другие даты.