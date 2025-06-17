Россияне отменяют туры в Эмираты

Спрос на туры в ОАЭ снизился из-за ирано-израильского конфликта.
После возобновления ирано-израильского конфликта спрос на туры в ОАЭ снизился. Встречаются также и аннуляции туров, сообщили URA.RU в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
«По данным группы компаний “Слетать.ру”, сразу после возобновления ирано-израильского конфликта и мощного сбоя авиасообщения в ближневосточном регионе спрос на Арабские Эмираты снизился на 30−40%, есть аннуляции туров», — сообщили в РСТ. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина высказала свое мнение на сложившуюся ситуацию. По ее словам, отмены не носят массовый характер, а россияне чаще стараются не отменять туры, а переносить их на другие даты.
Также Любовь Воронина обратила внимание на то, что, помимо снижения спроса на туры в ОАЭ, незначительно снизился спрос на туры в Египет. Эксперт добавила, что дальнейшее падение популярности туров будет зависеть от продолжительности и масштабов конфликта.