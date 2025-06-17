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В Сети опубликованы кадры падения ракеты ПВО Израиля на Тель-Авив

Израиль подвергся девятой волне ответных ударов Ирана.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появилось видео момента падения ракеты ПВО Израиля на Тель-Авив. Публикует кадры иранский телеканал Press TV.

На видео запечатлено, как под вой сирен воздушной тревоги из городской застройки в небо взлетает ракета, а затем падает. Почти сразу же из того района поднимается столб дыма.

Напомним, Иран наносит по Израилю очередной ответный удар с применением ракет и беспилотников. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупреждал, что атака на еврейское государство продлится до рассвета. В КСИР также заявляли, что планируют уничтожить Израиль.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху не исключил попытку убийства верховного лидера Ирана.