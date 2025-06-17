Омского студента осудили за попытку дачи взятки преподавателю

«Подсудимый вину в передаче взятки не признал, указав, что самостоятельно мог сдать экзамен, в связи с чем денежные средства никому не передавал. Преподаватель также отрицал факт получения денег. Cуд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре области.