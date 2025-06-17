Омского студента осудили за попытку дачи взятки преподавателю

Омский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении студента-взяткодателя. В сентябре 2022 года молодой человек через посредника передал 12 тысяч рублей преподавателю вуза за выставление положительной оценки без экзамена. Деталями поделились 17 июня в регпрокуратуре.
«Подсудимый вину в передаче взятки не признал, указав, что самостоятельно мог сдать экзамен, в связи с чем денежные средства никому не передавал. Преподаватель также отрицал факт получения денег. Cуд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре области.
Сумму взятки решено конфисковать в доход РФ. В связи с инцидентом будет рассмотрен вопрос о возможном обжаловании озвученного приговора.
Ранее «КП Омск» рассказала, как курсант Академии МВД задержал грабителя, находясь не на службе.