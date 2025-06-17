К чему привело ужесточение контроля за мопедистами в Алматы

С 5 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу обновленные требования, согласно которым все мопеды подлежат обязательной регистрации, должны иметь государственный номер, техпаспорт, страховой полис. Управлять ими разрешено только при наличии водительских прав соответствующей категории.