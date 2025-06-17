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К чему привело ужесточение контроля за мопедистами в Алматы

Полиция Алматы рассказала о ситуации с мопедами в городе после старта их обязательной регистрации, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По словам официального представителя городского Департамента полиции (ДП) Салтанат Азирбек, ситуация с эксплуатацией мопедов стабилизировалась.

По официальной информации, на сегодняшний день порядка 95% владельцев мопедов уже оформили государственную регистрацию транспорта и получили водительские удостоверения соответствующей категории. Случаи управления мопедами без госномеров и прав фиксируются все реже.

С 5 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу обновленные требования, согласно которым все мопеды подлежат обязательной регистрации, должны иметь государственный номер, техпаспорт, страховой полис. Управлять ими разрешено только при наличии водительских прав соответствующей категории.

напомнила Салтанат Азирбек на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Алматы

В полиции также отмечают, что среди наиболее частых нарушений остаются:

— несоблюдение требований дорожных знаков;

— пересечение сплошной линии разметки;

— нарушения при перестроении;

— установка нештатного оборудования — ярких фар и громких глушителей, не соответствующих техническим регламентам.

Многие водители объясняют переоборудование тем, что заводское освещение на мопедах недостаточно яркое. Однако установка мощных фар и прямоточных глушителей без соответствующих разрешений запрещена.

пояснила спикер

Так, с 5 апреля к административной ответственности привлечено более 5 000 водителей мопедов за нарушение правил дорожного движения. Порядка 2000 транспортных средств отправили на штрафстоянки.

В целом, по данным Процессингового центра управления административной полиции, в Алматы уже зарегистрировано свыше 15 тысяч мопедов.

В полиции подчеркнули, что значительная часть водителей мопедов — это иностранные граждане, задействованные в сфере курьерской доставки.

При этом сотрудники полиции поблагодарили сознательных граждан, которые своевременно зарегистрировали транспортные средства и строго соблюдают ПДД.