Легенда самарских «Крыльев Советов» Виктор Гаус покинул клуб

Там же в 2006-м начал тренировать вратарей. А с 2009-го по 2010-й был в «Тюмени». С 2012-го — в Самарской области. Все это время, кроме 2015-го («Лада»), находился в командах «зелено-бело-синих». В основной работал с 2014-го по 2015-й и с 2018-го по июнь 2025-го.