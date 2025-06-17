Легенда самарских «Крыльев Советов» Виктор Гаус покинул клуб

Самарцы представили новый тренерский штаб Магомеда Адиева. 60-летнего специалиста в нем не оказалось.
Виктор Гаус родился в Тульской области. В «Крыльях» был с 1986-го по 1991-й и с 1992-го по 1993-й. В 1994-м перешел в тольяттинскую «Ладу». Там провел 2 года. Продолжил карьеру в нижнекамском «Нефтехимике».
Оттуда перебрался в «Носту». Далее попал в казанский «Рубин». В 2003-м оказался в уфимском «Нефтянике». Последним клубом Гауса был коллектив из Новотроицка (2003−2005).
Там же в 2006-м начал тренировать вратарей. А с 2009-го по 2010-й был в «Тюмени». С 2012-го — в Самарской области. Все это время, кроме 2015-го («Лада»), находился в командах «зелено-бело-синих». В основной работал с 2014-го по 2015-й и с 2018-го по июнь 2025-го.
Теперь за подготовку голкиперов волжан будет отвечать Александр Гутеев. До этого трудился в том числе в «Ростове», «Пари НН» и подмосковных «Химках».
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