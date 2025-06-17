Сильнейшие бойцы страны собрались в Омске на финал турнира по ММА

Финал одного из крупнейших юношеских турниров по ММА — «Кубка Шлеменко» — собрал в Омске более 500 спортсменов из 24 регионов России. Эти соревнования стали уже восьмыми по счету.
Турнир организован спортивной школой «Шторм» при поддержке правительства Омской области и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В 2025 году школа, созданная знаменитым спортсменов Александром Шлеменко, отмечает свое 10-летие — за это время проект вырос до сети филиалов в восьми регионах страны.
Ярина Сугакова, директор программы «Родные города», подчеркнула, что проект вдохновляет детей и подростков вести активный образ жизни и стремиться к самосовершенствованию.
«Каждый атлет в октагоне — пример настойчивости и стремления к победе! Мы вместе поддерживаем и побуждаем молодежь достигать высот как в спорте, так и в жизни», — отметила она.
Состязания проходили в четырех возрастных категориях. По итогам турнира победителям в старшей группе 18−20 лет присвоят звания мастеров спорта России, призерам — кандидатов в мастера спорта. Бои проходили как в личном, так и в командном зачете. Победу в командной борьбе одержала сборная Омской области, подтвердив высокий уровень подготовки местных бойцов.
«Омск — это центр различных единоборств! Благодаря Александру Павловичу Шлеменко у нас активно развивается ММА. Он делает много не только для профессиональных единоборств, но и для вовлечения молодежи в спорт», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Финальные поединки прошли в формате шоу: бойцы выходили в октагон по приглашению ринг-анонсера, а их спортивные достижения демонстрировались в эффектных профайлах.
«Постарались сделать очередной турнир настоящим праздником для ребят. Рад, что “Кубок Шлеменко” стал хорошим социальным лифтом для молодых спортсменов. Желаю всем процветания и успехов, вместе мы идем к нашим целям!», — поделился впечатлениями Александр Шлеменко.