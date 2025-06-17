Сильнейшие бойцы страны собрались в Омске на финал турнира по ММА

«Омск — это центр различных единоборств! Благодаря Александру Павловичу Шлеменко у нас активно развивается ММА. Он делает много не только для профессиональных единоборств, но и для вовлечения молодежи в спорт», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.