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В Красноярском Академгородке начнется строительство храма в честь грузинского святого

Депутаты Красноярского горсовета одобрили изменения в межевании земельных участков для возведения храма в Академгородке.

Депутаты Красноярского горсовета одобрили изменения в межевании земельных участков для возведения храма в Академгородке.

По информации, предоставленной Красноярской епархией, новый храм будет посвящен преподобному Гавриилу Ургебадзе — грузинскому святому, почитаемому Русской православной церковью. Строительство планируется в непосредственной близости от храма Новомучеников, на участке площадью 375 квадратных метров.

Начало строительных работ запланировано на текущий год, однако точные сроки и стоимость проекта пока не известны. В епархии отметили, что настоятель храма еще не объявлял о сборе средств.

В марте новый епископ Красноярска Никита заявил о необходимости увеличения числа храмов в городе до 100. В настоящее время в Красноярске функционируют 31 приходской храм, пять домовых и семь приписных.

Также 20 марта митрополит Пантелеимон объявил о своем уходе с поста главы Красноярской митрополии по состоянию здоровья. Его место занял епископ Никита, ранее служивший в Калужской области. Пантелеимон возглавлял Красноярскую епархию с 2011 года и после ухода будет проживать в Краснодарском крае, получая содержание от епархиального управления Красноярска.

Ранее рассказывали, что Епископ Никита заявил о необходимости построить 100 храмов в Красноярске.