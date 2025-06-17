В Красноярском Академгородке начнется строительство храма в честь грузинского святого

Также 20 марта митрополит Пантелеимон объявил о своем уходе с поста главы Красноярской митрополии по состоянию здоровья. Его место занял епископ Никита, ранее служивший в Калужской области. Пантелеимон возглавлял Красноярскую епархию с 2011 года и после ухода будет проживать в Краснодарском крае, получая содержание от епархиального управления Красноярска.