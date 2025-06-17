В Красноярском Академгородке начнется строительство храма в честь грузинского святого

Депутаты Красноярского горсовета одобрили изменения в межевании земельных участков для возведения храма в Академгородке.
По информации, предоставленной Красноярской епархией, новый храм будет посвящен преподобному Гавриилу Ургебадзе — грузинскому святому, почитаемому Русской православной церковью. Строительство планируется в непосредственной близости от храма Новомучеников, на участке площадью 375 квадратных метров.
Начало строительных работ запланировано на текущий год, однако точные сроки и стоимость проекта пока не известны. В епархии отметили, что настоятель храма еще не объявлял о сборе средств.
В марте новый епископ Красноярска Никита заявил о необходимости увеличения числа храмов в городе до 100. В настоящее время в Красноярске функционируют 31 приходской храм, пять домовых и семь приписных.
Также 20 марта митрополит Пантелеимон объявил о своем уходе с поста главы Красноярской митрополии по состоянию здоровья. Его место занял епископ Никита, ранее служивший в Калужской области. Пантелеимон возглавлял Красноярскую епархию с 2011 года и после ухода будет проживать в Краснодарском крае, получая содержание от епархиального управления Красноярска.
Ранее рассказывали, что Епископ Никита заявил о необходимости построить 100 храмов в Красноярске.