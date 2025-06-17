Чудо спасло жильцов дома в Хабаровском крае от рухнувшей плиты

Постройка 1993 года, пятый подъезд. По словам очевидцев, ночью был слышен грохот, а утром жильцы с трудом выбрались на улицу. Судя по кадрам с места происшествия, бетонный козырёк полностью отвалился и обрушился на крыльцо.