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Чудо спасло жильцов дома в Хабаровском крае от рухнувшей плиты

В Новом Ургале бетонный козырёк обвалился на крыльцо.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае бетонная плита подъездного козырька рухнула у жилого дома, сообщают подписчики телеграм-канала Amur Mash.

Инцидент произошёл утром 17 июня в посёлке Новый Ургал на улице Южной.

Постройка 1993 года, пятый подъезд. По словам очевидцев, ночью был слышен грохот, а утром жильцы с трудом выбрались на улицу. Судя по кадрам с места происшествия, бетонный козырёк полностью отвалился и обрушился на крыльцо.

К счастью, никто не пострадал. Причины обрушения предстоит выяснить, однако жильцы уже говорят о ветхом состоянии здания.