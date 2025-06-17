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В Алматы официально запущен проект SIM KIDS

Прокуратурой города Алматы совместно с оператором связи TELE2/ALTEL запущен пилотный проект «SIM KIDS», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Источник: freepik.com

По поручению Генерального прокурора выработаны предложения в Комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023−2025 годы по ограждению несовершеннолетних от опасного влияния деструктивного контента в интернете. SIM KIDS — это специальная детская SIM-карта, созданная для безопасного и контролируемого доступа в интернет. Она автоматически блокирует вредоносный контент, позволяет родителям отслеживать активность ребенка в приложениях и обеспечивает возможность связи с ребенком даже в беззвучном режиме.

пояснили в ведомстве

Проект успешно прошел этап пилотного тестирования и в настоящее время доступен для подключения всем желающим.