В Алматы официально запущен проект SIM KIDS

По поручению Генерального прокурора выработаны предложения в Комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023−2025 годы по ограждению несовершеннолетних от опасного влияния деструктивного контента в интернете. SIM KIDS — это специальная детская SIM-карта, созданная для безопасного и контролируемого доступа в интернет. Она автоматически блокирует вредоносный контент, позволяет родителям отслеживать активность ребенка в приложениях и обеспечивает возможность связи с ребенком даже в беззвучном режиме.