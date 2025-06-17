Мэр Хабаровска оценил ремонт водопровода на Ханкайской

«Специалисты справляются со своей задачей. Работы здесь ведутся с использованием современных технологий, минимизирующих неудобства для жителей города. Капитальный ремонт сетей проводят посредством метода горизонтально направленного бурения. Это позволяет не производить масштабные раскопки, а углубляться в землю лишь точечно. Водоканал организовал работу так, что все жители получают воду в дома по резервным линиям. После ремонта этот водовод позволит увеличить надежность подачи воды в жилые дома микрорайона “38-я школа”, а также на ТЭЦ-2», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.