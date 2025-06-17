Мэр Хабаровска оценил ремонт водопровода на Ханкайской

В Хабаровске продолжается реконструкция водопровода. Работы проходят на улице Ханкайской. Там обновляют сети без отключений и масштабных раскопок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевой столице идет плановая реконструкция водопроводных сетей. Она должна повысить надежность и качество подачи воды в дома и на важные городские объекты. Сейчас хабаровский «Водоканал» проводит капитальный ремонт системы водоснабжения на улице Ханкайской.
«Специалисты справляются со своей задачей. Работы здесь ведутся с использованием современных технологий, минимизирующих неудобства для жителей города. Капитальный ремонт сетей проводят посредством метода горизонтально направленного бурения. Это позволяет не производить масштабные раскопки, а углубляться в землю лишь точечно. Водоканал организовал работу так, что все жители получают воду в дома по резервным линиям. После ремонта этот водовод позволит увеличить надежность подачи воды в жилые дома микрорайона “38-я школа”, а также на ТЭЦ-2», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
По словам главного инженера МУП «Водоканал» Владимира Шумилина, за 20 рабочих дней на этом участке уже проложено 370 метров новых труб.
«Старые прослужили около 30 лет, а новые изготовлены из чугуна с шаровидным графитом. Они имеют гарантийный срок эксплуатации 70 лет. Этот материал не подвержен поломкам из-за сдвига грунтов, в отличие от обычного чугуна. Он больше похож на сталь, но по сроку эксплуатации превосходит ее», — рассказал Владимир Шумилин.
В этом году на улице Ханкайской уже заменено более 350 метров трубы. К концу июня новую линию подключат к системе. До 10 июля будет восстановлено благоустройство.