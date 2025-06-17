Новый терминал аэропорта открыли в Иркутске

11 июня в Иркутске открылся новый терминал внутренних авиалиний аэропорта, который предназначен для прилёта и трансферных пассажиров. Это позволит решить проблему перегруженности действующего аэровокзала и улучшить качество обслуживания пассажиров.
Очереди станут меньше.
«Открытие нового терминала — значимое событие для Приангарья, — говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Наличие отдельного терминала внутренних авиалиний не только повысит эффективность работы авиаузла, но и улучшит качество сервиса для пассажиров. Например, сократится время ожидания, очереди станут меньше. Тем самым мы создадим более комфортные условия как для провожающих, так и для встречающих. Первые пассажиры, посетившие терминал в день открытия, отметили чистоту и освещение, удобство и комфорт залов, красоту и благоустройство площади перед аэровокзалом».
Новый терминал аэропорта представляет собой одноэтажное здание на площади 2,6 тысячи квадратных метров. В нём расположились зона выдачи багажа и две ленты для его получения, а также зона ожидания на 350 мест для трансферных пассажиров. Предусмотрены и удобные зоны для прибытия, встречи и ожидания.
Рядом со зданием оборудовали парковку на 140 мест, 16 из них предназначены для людей с ограниченными возможностями.
«Реконструкция всей парковки аэропорта проходит в три этапа, — рассказывает директор аэропорта Андрей Скуба. — Первый этап — обустройство у нового терминала — уже завершён. Также, согласно полному проекту, предстоит реализовать второй и третий этапы: строительство новой парковки у внутреннего терминала и терминала международных линий. Эти работы планируется завершить в октябре этого года».
«Мы все ждали, когда наконец откроется терминал, — каждый день ездили мимо на работу и с работы и видели эту стройку, — рассказывает иркутянка Светлана Коновалова. — Терминал получился красивый, светлый, вся необходимая информация появляется на множестве экранов — всё очень удобно. Считаю, что терминал получился достойным — ничуть не хуже, чем в аэропортах в других городах страны».
Новый аэропорт — в планах.
Ожидается, что после запуска новый терминал поможет усилить потенциал иркутского авиаузла, укрепив его позиции в качестве важнейшего в Восточной Сибири. Параллельно начнётся обновление в основном терминале внутренних авиалиний: освободившееся после переноса в новое здание багажного отделения место займут дополнительные стойки регистрации. Это позволит выделить зону исключительно для обслуживания вылетающих рейсов и тем самым оптимизировать поток пассажиров.
С 2014 года пассажиропоток в аэропорту Иркутска вырос с 1,7 миллиона до 3,96 миллиона человек в год. Именно для решения проблемы растущей нагрузки на действующую воздушную гавань приняли решение о постройке дополнительного здания — оно будет функционировать до ввода в эксплуатацию аэропорта Иркутск-Новый, который планируют построить за пределами города.
«Я уже не раз упоминал, что строительство нового терминала — это решение временное и вынужденное, — отметил глава региона. — Было немало споров относительно того, стоит ли вообще возводить этот объект, ведь Иркутску жизненно необходим новый, современный аэропорт. Конечно, возникали трудности при возведении терминала и его вводе в эксплуатацию. Но я уверен, что мы приняли верное решение. Для строительства нового авиаузла с коллегами из регионального правительства прикладываем немало усилий».