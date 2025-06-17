Новый терминал аэропорта открыли в Иркутске

«Открытие нового терминала — значимое событие для Приангарья, — говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Наличие отдельного терминала внутренних авиалиний не только повысит эффективность работы авиаузла, но и улучшит качество сервиса для пассажиров. Например, сократится время ожидания, очереди станут меньше. Тем самым мы создадим более комфортные условия как для провожающих, так и для встречающих. Первые пассажиры, посетившие терминал в день открытия, отметили чистоту и освещение, удобство и комфорт залов, красоту и благоустройство площади перед аэровокзалом».