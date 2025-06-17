В Перми выявляют бесконтрольные средства передвижения

Всего с начала сезона с пермских улиц вывезено 26 электровелосипедов, оставленных на тротуарах и в других местах общего пользования. Все эти транспортные средства специалисты МКУ «Содержание муниципального имущества» переместили к месту хранения. Электровелосипеды вернут владельцам при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанных с его перемещением и хранением.