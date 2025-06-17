В Перми выявляют бесконтрольные средства передвижения

Согласно ПДД, велосипед — транспортное средство, которое должно размещаться только на велопарковках. В соответствии с проектом организации дорожного движения в Перми согласовано 82 велосипедных парковки, предназначенных для электровелосипедов.
Каждый день специалисты районных администраций проводят рейды по выявлению и перемещению бесконтрольно размещенных средств передвижения. Так, в Мотовилихе было выявлено и вывезено 11 электровелосипедов, в Ленинском районе — пять, в Дзержинском — два, в Индустриальном — пять, в Свердловском — три.
Всего с начала сезона с пермских улиц вывезено 26 электровелосипедов, оставленных на тротуарах и в других местах общего пользования. Все эти транспортные средства специалисты МКУ «Содержание муниципального имущества» переместили к месту хранения. Электровелосипеды вернут владельцам при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанных с его перемещением и хранением.