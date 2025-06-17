Мини-футбольные поля появятся в детских садах Самары

Планируется, что занятия футболом объединят не менее 300 ребят. Их разделят на три уровня подготовки: дети 3−4 лет начнут с развития сенсорной моторики по 15 минут в день; с детьми 4−5 лет тренера уделят особое внимание ориентации в пространстве, а детей 5−6 лет будут учить элементарным техническим приемам.