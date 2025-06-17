Мини-футбольные поля появятся в детских садах Самары

В детских садах Самары появятся мини-футбольные площадки. Они будут предназначены для малышей 3−6 лет. Главная задача — познакомить детей с азами футбола, развить мелкую моторику и научить работать в команде.
«Такие спортивные проекты являются частью большой программы по развитию спорта в Самаре. Большой спорт всегда начинается с малого — первого удара по мячу, первого прыжка в воду или первой стометровки на пришкольном стадионе. В данном случае большой футбол начнется с самых маленьких самарцев», — прокомментировал в своем телеграм-канале глава Самары Иван Носков.
В 2025 году мини-футбольные поля появятся в десяти дошкольных учреждениях: в детских садах №№ 8, 36, 42, 62, 173, 174, 193, 357, 375 и 377. Площадь каждого составит 280 кв. м. Их оснастят искусственным покрытием. В ближайшее время мэр намерен проверить ход работ.
Планируется, что занятия футболом объединят не менее 300 ребят. Их разделят на три уровня подготовки: дети 3−4 лет начнут с развития сенсорной моторики по 15 минут в день; с детьми 4−5 лет тренера уделят особое внимание ориентации в пространстве, а детей 5−6 лет будут учить элементарным техническим приемам.