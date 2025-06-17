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Самарцам собираются платить за раздельный сбор мусора

Правительство Самарской области заключило соглашение с «Акроном» для развития процесса раздельного сбора отходов в регионе. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

«Будущий самарский проект “Экопункт” — аналог подмосковного “Мегабака”. Планируется, что “Экопункты” будут представлять собой цивилизованные площадки с бункерами для раздельной приемки отходов. Предварительно это бумага, картон, пластик, шины, средняя бытовая техника, малая бытовая техника, крупная бытовая техника, мебель и древесина. По каким-то видам отходов предполагается и материальная мотивация жителей, то есть “за правильный сбор” можно будет получить деньги», — рассказал министр.

По его словам, начать планируется с Самары:

«Пока работаем над концепцией проекта, определяем пилотные территории, ищем подходящие земельные участки. Предполагаем, что в этом году заработают две-три площадки. Посмотрим, как примут жители, каким будет экономический эффект».