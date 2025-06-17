В Омской области 25 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил систему поощрений для выпускников. Так, при поступлении в местные вузы молодые люди получат единовременные выплаты от 30 до 120 тысяч рублей в зависимости от суммы баллов по трем предметам ЕГЭ.