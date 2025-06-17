В Омской области 25 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

После объявления результатов ЕГЭ по русскому языку количество стобалльных работ в Омской области достигло 25. Экзамен, состоявшийся 30 мая, стал самым массовым — его сдавали 7 867 выпускников. Об этом рассказали в минобразования.
Восемь учащихся показали максимальный результат по русскому языку. Стобалльники представляют гимназии № 85, 140, 115, лицей № 64, школу № 142 Омска, а также Тарскую школу № 2, Саргатский лицей № 1 и Многопрофильную академию непрерывного образования. Еще 28 человек получили 97 баллов. Доля высокобалльных работ — с показателями от 80 баллов — превысила 9%.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил систему поощрений для выпускников. Так, при поступлении в местные вузы молодые люди получат единовременные выплаты от 30 до 120 тысяч рублей в зависимости от суммы баллов по трем предметам ЕГЭ.
Русский язык остается той дисциплиной, которую нужно обязательно сдать для получения аттестата, набрав минимум 24 балла. Этот же предмет необходим и для зачисления в высшее учебное заведение, там установлен 36 балльный порог. Чтобы называться отличником, потребуется получить от 70 баллов.
На данный момент в регионе зафиксировано 25 стобалльных результатов с учетом ранее объявленных экзаменов по истории, математике, литературе и химии.
Основной период ЕГЭ-2025 продолжится до 4 июля 2025 года. В этот период включены дополнительные дни для пересдач.