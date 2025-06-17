Тренер «Лады» Никита Щитов высказался о своем назначении в тольяттинский клуб

41-летний специалист начнет работать в команде после окончания сезона КХЛ 3×3. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Никита Щитов с экс-наставником тольяттинцев Павлом Зубовым будет отвечать за подготовку защитников. Также в тренерский штаб вошли Алексей Семенов и Антон Зеленов, Максим Смельницкий и Константин Богдановский, Нормундс Силиньш и Сергей Медведев.
«Очень рад вернуться в КХЛ — элиту нашего хоккея в новом для себя качестве. Благодарю “Ладу” за оказанное доверие. Со своей стороны буду стараться и делать все возможное для достижения поставленных целей», — написал Щитов.
Ранее он выступал за «Спартак», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Автомобилист» и «Сочи». Был защитником. Всего — 561 встреча и 156 результативных баллов (45 шайб и 111 ассистов).
А недавно писали, что состав волжан пополнит 28-летний форвард Андрей Обидин.
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