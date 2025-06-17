Специалисты перечислили распространенные в Ростовской области заболевания

В Ростовской области опубликовали статистику по разным видам заболеваний за 2024 год. Оказалось, что инфекционные и паразитарные болезни на 9,7% выросли по сравнению с 2020 годом, но оказались на 12,6% ниже уровня 2023 года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.
В частности, в прошлом году на Дону зафиксировали сезонный рост гриппа и ОРВИ, также стало больше случаев энтеровируса, микоплазменной пневмонии и кори. Эпидситуация по активным формам туберкулеза и туберкулеза органов дыхания оценивалась как обычная, по заболеваемости бациллярными формами считалась неблагополучной.
ВИЧ-инфицированных жителей Дона с 1989 по 2024 годы зарегистрировали 28,9 тысячи. В 2024 году вновь выявили 1231 случай, это оказалось в 1,5 раза ниже, чем в 2023 году. Превышение среднеобластного показателя по заболеванию отметили восьми городах и 11 сельских районах региона.
При этом специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что на протяжении пяти лет в регионе не регистрировали холеру, паратифы, сибирскую язву, орнитоз, полиомиелит, дифтерию и другие заболевание. Произошло снижение показателей по сальмонеллезу (в 1,6 раза), острому гепатиту В (в 2 раза), лихорадке Западного Нила (в 1,6 раза), COVID-19 (в 1,4 раза) и по коклюшу (в 3,5 раза).
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