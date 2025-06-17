Специалисты перечислили распространенные в Ростовской области заболевания

При этом специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что на протяжении пяти лет в регионе не регистрировали холеру, паратифы, сибирскую язву, орнитоз, полиомиелит, дифтерию и другие заболевание. Произошло снижение показателей по сальмонеллезу (в 1,6 раза), острому гепатиту В (в 2 раза), лихорадке Западного Нила (в 1,6 раза), COVID-19 (в 1,4 раза) и по коклюшу (в 3,5 раза).